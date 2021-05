LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: si stacca Nibali, scatta Simon Yates! Reagisce Bernal! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 17.01 3° Covi a 58?. 17.01 BERNAL stacca Yates! Se ne va tutto solo! 17.00 2° Tratnik a 27?. 17.00 IMPRESA PAZZESCA! Lorenzo Fortunato vince sullo Zoncolan! Prima vittoria in carriera da professionista e primo successo al Giro per la Eolo-Kometa! 17.00 Ultimi 100 metri, ormai è fatta per Lorenzo Fortunato! 16.59 La salita è talmente dura che ora Tratnik avanza a zigzag! 16.58 Vlasov ed Evenepoel in grande difficoltà! Caruso deve tenere duro, pensando al podio! Il siciliano si sta gestendo bene, senza andare alla deriva. 16.58 500 metri all’arrivo per Lorenzo Fortunato, ma Tratnik è vicino, circa 7-8?! 16.57 Yates si era nascosto sin qui in questo Giro ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA17.01 3° Covi a 58?. 17.01 BERNALSe ne va tutto solo! 17.00 2° Tratnik a 27?. 17.00 IMPRESA PAZZESCA! Lorenzo Fortunato vince sullo Zoncolan! Prima vittoria in carriera da professionista e primo successo alper la Eolo-Kometa! 17.00 Ultimi 100 metri, ormai è fatta per Lorenzo Fortunato! 16.59 La salita è talmente dura che ora Tratnik avanza a zigzag! 16.58 Vlasov ed Evenepoel in grande difficoltà! Caruso deve tenere duro, pensando al podio! Il siciliano si sta gestendo bene, senza andare alla deriva. 16.58 500 metri all’arrivo per Lorenzo Fortunato, ma Tratnik è vicino, circa 7-8?! 16.57 Yates si era nascosto sin qui in questo...

SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? @ineosgrenadiers setting the tempo now. 7km to go. 5'20'' for the breakaway. Follow live: - Eurosport_IT : ?? Due parole: MONTE ZONCOLAN! Tappa assolutamente da non perdere ???? ?? H 11:30 - Cittadella - Zoncolan (205 km)… - NStanton39 : RT @giroditalia: ????????@JTratnik ????????@lorenzfortunato ?? 53' > Chasers | Inseguitori ?? 3'43' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live: - tecnicomartin : RT @giroditalia: ????????@JTratnik ????????@lorenzfortunato ?? 53' > Chasers | Inseguitori ?? 3'43' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live: -