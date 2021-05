LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: dalle 12.00 le FP3. Ferrari per continuare a stupire (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 A Montecarlo si svolgeranno le FP3 alle 12.00 e le qualifiche alle 15.00. 11.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Monaco 2021. Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv – La presentazione delle qualifiche – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 ORARIO QUALIFICHE GP Monaco 2021 SU TV8 HA PIOVUTO A MONTECARLO NELLA NOTTE. MA FP3 ASCIUTTA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato cittadino di Montecarlo le scuderie e i piloti affineranno gli ultimi particolari prima delle qualifiche (ore 15.00), decisive per ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 A Montecarlo si svolgeranno le FP3 alle 12.00 e le qualifiche alle 15.00. 11.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel GP di. Come seguire la FP3 e le qualifiche in tv – La presentazione delle qualifiche – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 ORARIO QUALIFICHE GPSU TV8 HA PIOVUTO A MONTECARLO NELLA NOTTE. MA FP3 ASCIUTTA Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 del GP di, quinto round del Mondialedi F1. Sul tracciato cittadino di Montecarlo le scuderie e i piloti affineranno gli ultimi particolari prima delle qualifiche (ore 15.00), decisive per ...

Advertising

F1inGenerale_ : F1 | GP Monaco – Segui in diretta le FP3 nel Principato: riuscirà Ferrari a confermarsi al top? [ LIVE ] - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI: ????????? 14h10 Giro d'Italia, 14a tappa - FormulaPassion : #F1 | La cronaca live della terza sessione di prove libere del #MonacoGP, quinto appuntamento della stagione 2021 - TV8it : L’importante è non arrendersi di fronte alla prima difficoltà ?? Chi non si arrenderà di certo sono i piloti di Form… - infoitsport : LIVE GP Monaco, la Ferrari sogna la prima fila. La giornata in diretta -