Lecce | il presidente Sticchi Damiani | “L’esonero di Corini una scelta dolorosa”

Nel corso di una conferenza stampa, la dirigenza del Lecce, ha spiegato i motivi dell'addio di Eugenio Corini. Le parole del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani: "Abbiamo deciso di sollevare dall'incarico il mister Eugenio Corini. Si tratta di una decisione che non è arrivata in base all'emotività seguita alla gara con il Venezia, ma deriva da una valutazione lucida e ci auguriamo corretta esclusivamente di natura tecnica. La valutazione, non casuale e lucida, nasce da una prospettiva di ampio respiro e non solo dall'ultima partita".

Ultime Notizie dalla rete : Lecce presidente Serie B Lecce, esonerato mister Corini: ufficiale Lo ha annunciato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani in conferenza stampa: " Abbiamo deciso di sollevare dall'incarico il mister Eugenio Corini. Una decisione che non abbiamo preso in ...

Lecce, Corini esonerato dopo l'eliminazione dai playoff. Le news Lo stesso allenatore si era detto onorato di allenare il Lecce, ma che avrebbe continuato soltanto in caso di totale condivisione con Pantaleo Corvino e il presidente Sticchi Damiani. La società ha ...

Balneari di Confcommercio Lecce, nuovo presidente è Sandro Portaccio, titolare di "Lido pizzo" Piazzasalento Lecce, ufficiale l'esonero di Corini LECCE - Eugenio Corini non è più l'allenatore del Lecce. Il tecnico, arrivato la scorsa estate con il compito di riportare subito in Serie A i salentini, è stato esonerato una stagione altalenante cul ...

Lecce, via Corini. Ecco il possibile successore per la panchina giallorossa LECCE – E’ ormai praticamente ufficiale, il Lecce ha deciso di esonerato Eugenio Corini. Il tutto dopo appena un giorno la cocente eliminazione nella semifinale playoff contro il Venezia. Il tecnico b ...

