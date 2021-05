Francesc Arnau è morto: l’ex portiere del Barcellona aveva 46 anni (Di sabato 22 maggio 2021) Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport iberico. E’ scomparso infatti l’ex portiere del Barcellona Francesc Arnau. Il portiere ai tempi del Barcellona (Getty Images)Il mondo dello sport spagnolo piange Francesc Arnau Grabalosa. L’uomo aveva compiuto 46 anni lo scorso 23 marzo. Era noto per aver vestito e giocato per diversi club della Liga. Recentemente aveva iniziato la carriera da dirigente. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, nome a sorpresa per la difesa: la trattativa Al momento non sono note le cause del decesso. Gli investigatori battono tutte le piste e le ipotesi, senza trascurare nessuna notizia. Ma c’è già chi avanza conclusioni molto serie, come il giornale Mundo ... Leggi su vesuvius (Di sabato 22 maggio 2021) Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport iberico. E’ scomparso infattidel. Ilai tempi del(Getty Images)Il mondo dello sport spagnolo piangeGrabalosa. L’uomocompiuto 46lo scorso 23 marzo. Era noto per aver vestito e giocato per diversi club della Liga. Recentementeiniziato la carriera da dirigente. Leggi anche-> Calciomercato Napoli, nome a sorpresa per la difesa: la trattativa Al momento non sono note le cause del decesso. Gli investigatori battono tutte le piste e le ipotesi, senza trascurare nessuna notizia. Ma c’è già chi avanza conclusioni molto serie, come il giornale Mundo ...

