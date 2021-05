Formula Uno, il sogno di Leclerc: “Voglio vincere il GP di casa mia” (Di sabato 22 maggio 2021) Charles Leclerc ha un sogno nel cassetto: vincere il Gran Premio di Montecarlo alla guida della sua Ferrari. Per il pilota, nato proprio nel Principato, il gradino più alto del podio acquisirebbe un gusto più demarcato e dai sentori dolciastri. vincere a casa propria, d’altronde, è sempre un’emozione unica da vivere. La scuderia del Cavallino Rampante potrà davvero mettersi tutte le altre vetture dietro di sé? Difficile, ma non impossibile in un circuito cittadino che, ogni anno, ha sempre regalato emozioni e colpi di scena degni di un romanzo d’avventura. Il sogno di Leclerc nella sua Montecarlo Ecco le dichiarazioni del pilota monegasco della Ferrari rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Se devo sognare, il sogno è quello di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Charlesha unnel cassetto:il Gran Premio di Montecarlo alla guida della sua Ferrari. Per il pilota, nato proprio nel Principato, il gradino più alto del podio acquisirebbe un gusto più demarcato e dai sentori dolciastri.propria, d’altronde, è sempre un’emozione unica da vivere. La scuderia del Cavallino Rampante potrà davvero mettersi tutte le altre vetture dietro di sé? Difficile, ma non impossibile in un circuito cittadino che, ogni anno, ha sempre regalato emozioni e colpi di scena degni di un romanzo d’avventura. Ildinella sua Montecarlo Ecco le dichiarazioni del pilota monegasco della Ferrari rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Se devo sognare, ilè quello di ...

