Ferrari super a Montecarlo, c'è Leclerc in pole (Di sabato 22 maggio 2021) MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco. Sul circuito cittadino di Montecarlo, il padrone di casa riporta la Ferrari nella prima casella della griglia di partenza da ottobre 2019 (GP del Messico) con il giro in 1'10?346, poi va a muro e provoca la bandiera rossa terminando sulle barriere e fa terminare anzitempo le qualifiche. In prima fila assieme a Leclerc ci sarà la Red Bull di Max Verstappen (+0?230). Terza posizione per la Mercedes di Valtteri Bottas (+0?255), quarta l'altra Ferrari di Carlos Sainz mentre Lewis Hamilton è solamente settimo. “E' una grossa sorpresa per tutti essere in prima posizione – le parole del poleman – Una vittoria domani? Io sono sempre stato molto sfortunato qui, vedremo”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Charlesconquista laposition nel Gran Premio di Monaco. Sul circuito cittadino di, il padrone di casa riporta lanella prima casella della griglia di partenza da ottobre 2019 (GP del Messico) con il giro in 1'10?346, poi va a muro e provoca la bandiera rossa terminando sulle barriere e fa terminare anzitempo le qualifiche. In prima fila assieme aci sarà la Red Bull di Max Verstappen (+0?230). Terza posizione per la Mercedes di Valtteri Bottas (+0?255), quarta l'altradi Carlos Sainz mentre Lewis Hamilton è solamente settimo. “E' una grossa sorpresa per tutti essere in prima posizione – le parole delman – Una vittoria domani? Io sono sempre stato molto sfortunato qui, vedremo”. ...

