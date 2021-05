DIRETTA Cagliari-Genoa: segui la partita LIVE (Di sabato 22 maggio 2021) Alle 20.45 spazio agli anticipi dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Scendono in campo Cagliari e Genoa. La salvezza è stato un obiettivo sudato per il Cagliari, raggiunto grazie ai grandi sacrifici della squadra di Leonardo Semplici che per i capelli ha acciuffato proprio la permanenza in Serie A. Un risultato importante, che ovviamente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 maggio 2021) Alle 20.45 spazio agli anticipi dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Scendono in campo. La salvezza è stato un obiettivo sudato per il, raggiunto grazie ai grandi sacrifici della squadra di Leonardo Semplici che per i capelli ha acciuffato proprio la permanenza in Serie A. Un risultato importante, che ovviamente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

