De Zerbi e Inzaghi: il pre partita di Sassuolo – Lazio (Di sabato 22 maggio 2021) Il campionato di Serie A è ormai giunto al termine. L’ultima giornata si apre oggi sabato 22 maggio, con la sfida tra Cagliari e Genoa. Una delle partite in programma è anche Sassuolo – Lazio che si giocherà domani domenica 23 maggio alle 20.45 al Mapei Stadium. Gli allenatori delle due formazioni, De Zerbi e Inzaghi, hanno tenuto le rispettive conferenze stampa per presentare il match. Sassuolo – Lazio: in tv e formazioni De Zerbi e Inzaghi: quali le parole degli allenatori? Alla vigilia di Sassuolo – Lazio, De Zerbi e Inzaghi, hanno tenuto le rispettive conferenze stampa. L’allenatore dei neroverdi ha esordito facendo riferimento alla posizione in classifica: “Speriamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Il campionato di Serie A è ormai giunto al termine. L’ultima giornata si apre oggi sabato 22 maggio, con la sfida tra Cagliari e Genoa. Una delle partite in programma è ancheche si giocherà domani domenica 23 maggio alle 20.45 al Mapei Stadium. Gli allenatori delle due formazioni, De, hanno tenuto le rispettive conferenze stampa per presentare il match.: in tv e formazioni De: quali le parole degli allenatori? Alla vigilia di, De, hanno tenuto le rispettive conferenze stampa. L’allenatore dei neroverdi ha esordito facendo riferimento alla posizione in classifica: “Speriamo ...

Advertising

Dalla_SerieA : Probabili formazioni Sassuolo-Lazio: aggiornamenti - - mzilla03 : RT @mzilla03: Formazione Napoli 2021-2022: Juric Spalletti Fonseca Allegri Sarri Italiano Galtier De Zerb… - sassuolonews : De Zerbi Simone Inzaghi precedenti e statistiche: altro tabù da sfatare per Roberto - aquila_vincente : @montybrogan_ @carlo_goodlife Ma perché pensi veramente che se va via Inzaghi viene allegri o sarri? Noi non aabiam… - The_Colonnello : RT @Bea_Mary84: De Zerbi ? Fonseca ? Ranieri ? Ballardini pare ? Gattuso pare ? Pirlo (Se Dio vuole) ? Conte? Pioli? Simone Inzaghi? BOH… -