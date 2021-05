Amazon Prime e Netflix tremano: arriva un altro colosso del video streaming (Di sabato 22 maggio 2021) C’è un nuovo colosso dei media all’orizzonte, pronto a sfidare Amazon Prime video, Netflix e Disney+: stiamo parlando del gigante d’oltre oceano composto dalla società americana di telecomunicazioni AT&T, e Discovery Channel, noto network che prevede al suo interno molteplici canali fra cui Real Time. AT&T e Discovery sfidano Amazon e Netflix: i dettagli (Foto Hbo)Stando a quanto riferito in questi giorni dal Corriere della Sera, le due aziende stanno trattando per fondere le rispettive attività media ed entertainment, e costituire un gruppo da 150 miliardi di dollari. Secondo Bloomberg si tratta di un’intesa imminente al punto che l’accordo potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni, tenendo conto che, come sottolineato dal Financial Times, il ... Leggi su computermagazine (Di sabato 22 maggio 2021) C’è un nuovodei media all’orizzonte, pronto a sfidaree Disney+: stiamo parlando del gigante d’oltre oceano composto dalla società americana di telecomunicazioni AT&T, e Discovery Channel, noto network che prevede al suo interno molteplici canali fra cui Real Time. AT&T e Discovery sfidano: i dettagli (Foto Hbo)Stando a quanto riferito in questi giorni dal Corriere della Sera, le due aziende stanno trattando per fondere le rispettive attività media ed entertainment, e costituire un gruppo da 150 miliardi di dollari. Secondo Bloomberg si tratta di un’intesa imminente al punto che l’accordo potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni, tenendo conto che, come sottolineato dal Financial Times, il ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Camila Cabello novella Cinderella su Prime Video @Camila_Cabello #CamilaCabello - juventusfans : ?? Abbonati gratis al nostro canale #Twitch ?? - Original_LF : @BagueraDaniela C'è la versione di quella che mi sembra la stessa cosa, su Amazon Prime, con attori diversi. Per ad… - darkvsel : Ho preordinato il venti scaled and icy con amazon prime, ma mi arriva mercoledì. Ditemi come dovrei aspettare fino a mercoledì - ApplePrediccion : RT @playblog_it: ? Pink: All I know so Far è un docufilm Original Amazon Prime Video ? -