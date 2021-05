A2a | Mazzoncini | ‘pronti a investire al Sud ma servono regole certe’

(Di sabato 22 maggio 2021) Milano, 22 mag.(Adnkronos) – “Le aggregazioni territoriali in Lombardia sono state molto importanti, ma richiedono troppe risorse di tempo e oggi il gioco non vale più la candela”. Così Renato, ad e dg di A2a, in una intervista con Il Sole 24 Ore, fa il punto a un anno dalla sua nomina alla guida della società: “Col nuovo piano industriale al 2030 -afferma- siamo stati coraggiosi, abbiamo triplicato gli investimenti e portato la macchina al massimo dei giri e nel primo trimestre, che ha avuto numeri straordinari, abbiamo iniziato a cogliere i frutti di una strategia chiara e di un forte commitment ai tre grandi pilastri del Recovery fund, la transizione energetica, l’economia circolare e la digitalizzazione”. L’idea è quindi di lanciare un appello al governo, sul tema dell’infrastrutturazione dell’Italia sia sulle rinnovabili sia, soprattutto al Sud, sulla ...

