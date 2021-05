Advertising

infoiteconomia : Vaccino, sbagliata seconda dose: a una donna Pfizer invece di Astrazeneca, arrivano i carabinieri - EremitaMancato : RT @NessunaCorrelaz: 21 Maggio 2021 - Napoli na donna avrebbe dovuto ricevere la seconda dose del vaccino AstraZeneca, ma i medici sbagli… - stefyste70 : RT @NessunaCorrelaz: 21 Maggio 2021 - Napoli na donna avrebbe dovuto ricevere la seconda dose del vaccino AstraZeneca, ma i medici sbagli… - NessunaCorrelaz : 21 Maggio 2021 - Napoli na donna avrebbe dovuto ricevere la seconda dose del vaccino AstraZeneca, ma i medici sba… - positanonews : #Copertina #Cronaca Castellammare di Stabia, cittadina riceve una seconda dose di vaccino sbagliata. Intervengono i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino sbagliata

LA NAZIONE

Quando i medici si sono resi conto dell'errore, la dose diera stata già inoculata alla donna che ha avuto molto da ridire e nell'hub vaccinale stabiese è scoppiata la bufera, tanto che i ...Somma giusta, categoria. Diciamo mezza Italia protetta, che è dire meglio. Meglio dal punto di vista immunologico: guarigione e una dose didanno protezione (anche alta) ma non ...Anche un esperto di vaccini come il professor Roberto Burioni ha paura dell'ago. «Non mi fa piacere sottopormi a punture – ha raccontato in un'intervista video al Corriere ...Una donna ha provocato il caos al centro vaccinale di Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli). Dopo aver saputo di aver ricevuto il vaccino ...