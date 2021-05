Ultime Notizie Roma del 21-05-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 maggio 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Israele approva il cessate il fuoco a Gaza in tarda serata il gabinetto di sicurezza ieri ha provato il cessate il fuoco unilaterale Il segreto sostegni this draghi guarda al futuro nessuno viene lasciato indietro il paese di parte Grazie vaccini dice il premier durante la conferenza stampa che illustra le norme del decreto per la prima volta un fondo per la ricerca di base bianca sul certificato vaccino europeo che dovrebbe consentire città di vaccinati guariti da poco in possesso di un recente test negativo al covid-19 in riunione L’accordo è stato raggiunto nel corso della trilogo tra Parlamento Europeo e Consiglio europeo e Commissione Europea i dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia torna a salire la curva epidemica in Italia Ieri si sono registrati ...