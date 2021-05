Spagna | dal 7 giugno via libera a ingresso vaccinati

Advertising

matteosalvinimi : La Spagna (con un governo di sinistra) schiera l’Esercito ai confini per bloccare gli ingressi illegali. Aspettiamo notizie dal Viminale... - COMPARINI : RT @italianafm: Da @mallorcadiario La Spagna consentirà l'accesso alle persone vaccinate di qualsiasi paese dal 7 giugno - edn__ : RT @Gianmar26145917: #TG5: #Lamorgese dalla #Tunisia si scaglia contro l'UE incapace di fornire una risposta comune al problema dei 'migran… - Urania_Pleiadi : @giuz73 @Giandom84354994 @camilla1361888 @Marcell77640487 @Cartabellotta E infatti la Spagna ha avuto un lockdown d… - Pschirki : RT @TIM_vision: Grandissimi i nostri #Azzurri, che conquistano 6 punti nella partita contro la #Spagna, sia su #PS4 che su #XBOX! ? Contin… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna dal

A visitare la fiera anche il premier Pedro Sànchez che dallo stand dei TurEspana ha annunciato che7 giugno si potrà entrare inda qualunque paese se vaccinati senza dover fare il tampone ...Infatti, in Germania l'imposta va7 al 30% con una franchigia di 500mila euro, in Francia5 al 45% con una franchigia di 100mila euro, in7 al 34% con la franchigia di 16mila euro, ...Caro Tito, mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 00.27 una carissima amica di lunga data mi ha inviato, via whatsapp, ...L'Ora fino a 25 nodi non ha rallentato le operazioni alla Fraglia Vela Riva, dove oltre seicento giovani atleti sono impegnati nella 39° edizione del Meeting del Garda Optimist. Una prova in archivio ...