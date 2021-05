Sostenibilità | parte la “New Energy Challenge” per startup e scaleup con soluzioni innovative

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 maggio 2021) Prende il via la Newpercontecnologicheper ridurre le emissioni e accelerare la transizione energetica sostenibile. La Newè organizzata da Shell, Get in the Ring, Rockstart e YES!Delft e si rivolge a imprenditori europei o israeliani con tecnologie energetichedigitali rilevanti per l’immagazzinamento, la consegna e l’uso/gestione dell’energia. Newha due percorsi distinti: uno per lein fase di finanziamento pre-seed o seed per testare la fattibilità tecnica e commerciale della loro soluzione che ha un Technology Readiness Level (TRL) di 2-5. ...