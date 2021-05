Serie A, dove vedere la trentottesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di venerdì 21 maggio 2021) La trentottesima e ultima giornata di Serie A scatterà sabato con tre anticipi. Le partite per la lotta Champions tutte in contemporanea domenica sera. L’ultima giornata del campionato di Serie A scatterà sabato sera alle 20.45 con tre partite in contemporanea: Sampdoria-Parma, Cagliari-Genoa e Crotone-Fiorentina. Domenica alle 15 i campioni d’Italia dell’Inter festeggeranno il titolo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 21 maggio 2021) Lae ultimadiA scatterà sabato con tre anticipi. Leper la lotta Champions tutte in contemporanea domenica sera. L’ultimadel campionato diA scatterà sabato sera alle 20.45 con trein contemporanea: Sampdoria-Parma, Cagliari-Genoa e Crotone-Fiorentina. Domenica alle 15 i campioni d’Italia dell’Inter festeggeranno il titolo L'articolo NewNotizie.it.

