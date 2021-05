Quel che resta del calcio (Di sabato 22 maggio 2021) Nella vita può cambiare qualunque cosa – si sente dire – tranne il tifo per la propria squadra di calcio. Ciò che è cambiato però è proprio il calcio. Al centro c’è il calciatore (la giovane promessa o il titolare affermato) sempre più inteso come investimento, come bene economico. Il «bene-calciatore» è la gallina dalle uova d’oro a beneficio di variegate figure (lo scopritore di talenti, il mediatore, il procuratore, eccetera) che muovono il business del pallone. Nel quale ci … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) Nella vita può cambiare qualunque cosa – si sente dire – tranne il tifo per la propria squadra di. Ciò che è cambiato però è proprio il. Al centro c’è il calciatore (la giovane promessa o il titolare affermato) sempre più inteso come investimento, come bene economico. Il «bene-calciatore» è la gallina dalle uova d’oro a beneficio di variegate figure (lo scopritore di talenti, il mediatore, il procuratore, eccetera) che muovono il business del pallone. Nel quale ci … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Laura1Giuliani : Nel calcio non è facile trovare qualcuno che sappia ascoltare, sappia capire e riesca a tirare fuori il meglio di t… - marattin : e magari potrà pure darsi che quel quadro al quale qualcuno teneva così tanto, alla fine c’è. Ma non sarà stato mes… - giroditalia : Li uomini poi che 'ntorno erano sparti s'accolsero a quel loco, ch'era forte per lo pantan ch'avea da tutte parti… - GiulioCazzaniga : @_valegenni Sì sì assolutamente, suscita (almeno a me) quel dolceamaro che non è mai sbagliato. - MarySpes : RT @mcallock: @MarcelloLyotard Gli effetti collaterali cominciano a non essere sconosciuti. E parlo di quelli a breve termine. Sugli altri… -