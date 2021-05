Nuova bufera su Lemmetti e sulla Raggi | l’assessore M5s prende un master dal dirigente Atac

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Apprendiamo dai quotidiani che il super Assessore della giunta, Gianni, spesso avrebbe avuto il tempo di partecipare, durante le sedute della giunta e delle commissioni, ad un Corso di alta formazione in amministrazione giudiziaria di beni e aziende per conseguire, privatamente, unalla Luiss che prevedeva la presenza per giornate intere.” “È quanto meno inopportuno cheal Bilancio di Roma Capitale, Gianni, discuta la tesi di unavendo come relatore l’amministratore unico di una partecipata del Comune”. Con queste parole il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha portato sul piano nazionale, uno scandaletto romano. L’ennesimo della Giuntae in particolare ...