Lega: Sondaggio Instagram su tassa di Letta, NO al 92% (Di venerdì 21 maggio 2021) – Enrico Letta ha proposto una tassa del 20 per cento sulle successioni, La Lega ha proposto su Instagram un Sondaggio agli utenti. Questi i risultati: 300mila contatti e 60mila voti nel giro di 24 ore, la tassa di successione proposta da Letta e dal PD è bocciata dal popolo di Instagram col 92%. È quanto emerge da un Sondaggio lanciato dal leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) – Enricoha proposto unadel 20 per cento sulle successioni, Laha proposto suunagli utenti. Questi i risultati: 300mila contatti e 60mila voti nel giro di 24 ore, ladi successione proposta dae dal PD è bocciata dal popolo dicol 92%. È quanto emerge da unlanciato dal leader dellaMatteo Salvini.

Advertising

ilriformista : Un sondaggio segreto dietro la scelta di @EnricoLetta su quale bandiera scegliere: hanno vinto i diritti gay. Poche… - LegaSalvini : LEGA INSISTE SU RIAPERTURE, SALVINI LANCIA SONDAGGIO INSTAGRAM Vai su - luca_vota : Pare che l'infatuazione dell'elettorato meridionale per la Lega nazionale di Salvini sia già terminata. Il bacino… - antoniodb69 : RT @AntonioDNA67: +++sondaggio in tempo reale: Lega saldamente in testa, seguita da Guardia di Finanza,+++ #Foggia - CorradoOrecchia : RT @AntonioDNA67: +++sondaggio in tempo reale: Lega saldamente in testa, seguita da Guardia di Finanza,+++ #Foggia -