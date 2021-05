Juliette Binoche affiancherà Colin Firth nella serie HBO Max The Staircase

(Di venerdì 21 maggio 2021) La diva francesesi prepara a recitare a fianco ditrue crime The, nel cast anche Toni Collette e Rosemarie DeWitt. Il cast dellacrime HBO Max Thecontinua a crescere grazie all'arrivo diche affianca, Toni Collette e Rosemarie DeWitt. Come anticipa Deadline, The, composto da otto puntate, si ispira alla storia vera dello scrittore americano Michael Peterson, già raccontata nell'omonima docu. Il regista Antonio Campos ha lavorato a lungo al progetto Theeffettuando delle ricerche attraverso vari ...

Adattamento cinematografico del best - seller scritto da Don DeLillo , Cosmopolis regala al protagonista la chance di duetti magnifici con Paul Giamatti ,, Kevin Durand . Un film ...... si gasano all'idea di Cannes persino gli scafatissimi agenti francesi della serie Netflix Chiami il mio agente! , Cannes è il clou della loro vita (e della puntata con, nella ...La diva francese Juliette Binoche si prepara a recitare a fianco di Colin Firth nella serie true crime The Staircase, nel cast anche Toni Collette e Rosemarie DeWitt. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO ...Notizie serie tv Juliette Binoche in The Staircase di HBO Max, Kathleen Turner in The White House Plumbers di HBO ...