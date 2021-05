Inter, Hakimi non è nei TOTS della Serie A e attacca Fifa: “Avete qualcosa contro di me” (Di venerdì 21 maggio 2021) Achraf Hakimi non ha preso bene l’esclusione dai TOTS della Serie A, vale a dire la squadra ideale della stagione, stilata dal videogioco Fifa di EA Sports come ogni anno. L’esterno destro marocchino non è stato inserito, a differenza, per esempio, di Theo Hernandez, e in molti hanno criticato la scelta. Tra cui, proprio il diretto Interessato con un tweet eloquente: “Che scherzo! Se Avete qualcosa contro di me ditemelo. Grazie tante, Fifa”. What a joke! if you have something against me tell me !! This is bull… thank @EASPORTSFifa #TOTS Vaya broma! Si tenéis algo en contra de mi decírmelo! Vaya mi.. Gracias @EASPORTSEsp #TOTS — ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Achrafnon ha preso bene l’esclusione daiA, vale a dire la squadra idealestagione, stilata dal videogiocodi EA Sports come ogni anno. L’esterno destro marocchino non è stato inserito, a differenza, per esempio, di Theo Hernandez, e in molti hanno criticato la scelta. Tra cui, proprio il direttoessato con un tweet eloquente: “Che scherzo! Sedi me ditemelo. Grazie tante,”. What a joke! if you have something against me tell me !! This is bull… thank @EASPORTSVaya broma! Si tenéis algo en contra de mi decírmelo! Vaya mi.. Gracias @EASPORTSEsp #— ...

