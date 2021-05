Il principe Harry: “Bevevo, prendevo droghe, volevo sentirmi meno come mi sentivo in realtà”. L’importanza delle sue parole (Di venerdì 21 maggio 2021) “Pensasse a quelli che stanno male veramente“. Se già nel nostro Paese (e non solo) è complicato parlare di salute mentale, lo è ancora di più quando a farlo è un principe. Un principe vero, Harry d’Inghilterra. Perché la malattia mentale viene rifiutata, stigmatizzata, allontanata. Se ne parla poco o niente. Nel caso di Harry poi i commenti sono laconici, tranchant, soprattutto da quando Lei ha fatto la sua comparsa in scena: “E perché fino a oggi ha taciuto?”. “Ah ma sarà stata sicuramente la ‘strega’ di sua moglie“. Già. Perché qui, oltre a Harry, c’è di mezzo Meghan Markle che, dopo la famosa intervista a Oprah Winfrey è diventata la “nemica numero uno della verità”, attaccata da tutti. Dalle donne, soprattutto, alla faccia della solidarietà, del ‘fare squadra’, del concederle una fiche al banco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “Pensasse a quelli che stanno male veramente“. Se già nel nostro Paese (e non solo) è complicato parlare di salute mentale, lo è ancora di più quando a farlo è un. Unvero,d’Inghilterra. Perché la malattia mentale viene rifiutata, stigmatizzata, allontanata. Se ne parla poco o niente. Nel caso dipoi i commenti sono laconici, tranchant, soprattutto da quando Lei ha fatto la sua comparsa in scena: “E perché fino a oggi ha taciuto?”. “Ah ma sarà stata sicuramente la ‘strega’ di sua moglie“. Già. Perché qui, oltre a, c’è di mezzo Meghan Markle che, dopo la famosa intervista a Oprah Winfrey è diventata la “nemica numero uno della verità”, attaccata da tutti. Dalle donne, soprattutto, alla faccia della solidarietà, del ‘fare squadra’, del concederle una fiche al banco ...

