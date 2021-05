Fedele | “Koulibaly via da Napoli? Tutto falso | vi spiego” arriva un’altra conferma

(Di venerdì 21 maggio 2021) “La volontà diè di restare al” Enricoa Televomero dice la sua sul futuro del difensore senegalese. Il calciatore ha un contratto in scadenza colnel 2023 ma ci sono tantissimi club pronti ad investire cifre importanti per acquistare il cartellino di. L’ex Genk è uno dei difensori più forti d’Europa, lo sanno bene in club inglesi, tra tutti il Manchester City, che sta monitorando attentamente la situazione legata al mercato di. Ma secondo Enricoresta ale lo ha “comunicato anche al club di Aurelio De Laurentiis“. Un retroscena clamoroso quello svelato dall’ex dirigente e procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro. Parole che cambiano le carte in tavola, anche ...

...non ha recupero Kalidoudall'ultimo acciacco come anche Ospina, mentre Maksimovic è ancora fermo in isolamento: domani gli azzurri dovranno allora puntare su Meret (ex del match)tra ...... e pure si è "rotto", vittima di una distrazione muscolare alla gamba destra: in aggiunta ... Avremo domani Meret ancoratra i pali, con Rrahmani in compagnia di Manolas al centro: al ...L'ex procuratore parla del futuro di Kalidou Koulibaly Enrico Fedele, in un suo intervento a Televomero, ha parlato di Kalidou Koulibaly. L'ex procuratore ...Kalidou Koulibaly, ex calciatore del Genk, è uno dei migliori calciatori del campionato italiano di Serie A. Le parole di Fedele sul futuro del senegalese.