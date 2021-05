Claudio Domino, il bambino ucciso mentre giocava per strada: ripartono le indagini (Di venerdì 21 maggio 2021) La famiglia del bimbo è stata ricevuta dal procuratore Francesco Lo Voi e dall'aggiunto Salvatore De Luca. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero già parecchi documenti. 'Per noi è un passo ... Leggi su today (Di venerdì 21 maggio 2021) La famiglia del bimbo è stata ricevuta dal procuratore Francesco Lo Voi e dall'aggiunto Salvatore De Luca. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero già parecchi documenti. 'Per noi è un passo ...

Advertising

PalermoToday : Claudio Domino, il bambino ucciso mentre giocava per strada: ripartono le indagini - Marialuisamean1 : RT @Today_it: Claudio Domino, il bambino ucciso mentre giocava per strada: ripartono le indagini - Today_it : Claudio Domino, il bambino ucciso mentre giocava per strada: ripartono le indagini - Grunf1966 : Graziella Accetta e Ninni Domino, genitori del piccolo #ClaudioDomino, ucciso con un colpo di pistola alla testa il… - rep_palermo : Palermo, nuove indagini sull'uccisione di Claudio Domino: spunta l'ombra di 'Faccia da mostro' [di Francesco Patanè… -