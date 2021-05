Charlène di Monaco | una principessa contro i bracconieri

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dov’era Charlène di Monaco mentre il principe Alberto e i gemellini Jacques e Gabriella facevano il tifo all’ePrix di Formula E che si è svolto domenica 9 maggio per le strade di Montecarlo? Se lo erano chiesti tutti, e ora la principessa, tramite il suo profilo Instagram, ci ha dato la risposta: era in SudAfrica per salvare i rinoceronti dai bracconieri.