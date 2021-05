Cessate il fuoco tra Israele e Hamas (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo undici giorni di bombardamenti, alle 2 di notte del 21 maggio è iniziata la tregua tra Israele e Hamas. Il Cessate il fuoco è stato mediato dall’Egitto e dalle Nazioni Unite. Antonio Guterres, segretario dell’Onu, ha chiesto a entrambe le parte “di osservare la tregua”. Fanno eco le parole del ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, che invitato Tel Aviv e Gaza a impegnarsi per “un Cessate il fuoco sostenibile e durevole”. Leggi anche: Striscia di Gaza, i razzi di Hamas e la risposta israeliana: settant’anni di guerra Leggi anche: Israele-Hamas, negoziati tra le parti: forse tregua entro 24 ore Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ringraziando il leader egiziano Abdel Fattah al-Sisi per il ruolo svolto nei negoziati, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo undici giorni di bombardamenti, alle 2 di notte del 21 maggio è iniziata la tregua tra. Ililè stato mediato dall’Egitto e dalle Nazioni Unite. Antonio Guterres, segretario dell’Onu, ha chiesto a entrambe le parte “di osservare la tregua”. Fanno eco le parole del ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, che invitato Tel Aviv e Gaza a impegnarsi per “unilsostenibile e durevole”. Leggi anche: Striscia di Gaza, i razzi die la risposta israeliana: settant’anni di guerra Leggi anche:, negoziati tra le parti: forse tregua entro 24 ore Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ringraziando il leader egiziano Abdel Fattah al-Sisi per il ruolo svolto nei negoziati, ...

