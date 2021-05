ATP Lione, Lorenzo Musetti: “Voglio arrivare al livello di Sinner. Per me Fognini é come un padre” (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzo Musetti continua con il suo percorso di crescita. Nel torneo di Lione si sta togliendo buone soddisfazioni, prendendosi la rivincita su Felix Auger-Aliassime, che a Barcellona lo aveva sconfitto rifilandogli un 6-0 al terzo, e superando un altro giocatore in rampa di lancio come Sebastian Korda. Quest’oggi il ragazzo di Carrara si giocherà la chance di accedere alla seconda semifinale del suo 2021 contro Aljaz Bedene. Musetti è stato intervistato in vista del match di questa mattina. Fra i tanti argomenti toccati, c’è l’annoso confronto con Sinner: due gemme dello stesso movimento tennistico che si sono mosse in maniera differente. Lorenzo ne riconosce le differenze: “Io e Jannik siamo entrambi giovani e siamo arrivati a questi livelli percorrendo strade ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021)continua con il suo percorso di crescita. Nel torneo disi sta togliendo buone soddisfazioni, prendendosi la rivincita su Felix Auger-Aliassime, che a Barcellona lo aveva sconfitto rifilandogli un 6-0 al terzo, e superando un altro giocatore in rampa di lancioSebastian Korda. Quest’oggi il ragazzo di Carrara si giocherà la chance di accedere alla seconda semifinale del suo 2021 contro Aljaz Bedene.è stato intervistato in vista del match di questa mattina. Fra i tanti argomenti toccati, c’è l’annoso confronto con: due gemme dello stesso movimento tennistico che si sono mosse in maniera differente.ne riconosce le differenze: “Io e Jannik siamo entrambi giovani e siamo arrivati a questi livelli percorrendo strade ...

