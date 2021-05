A Como più analfabeti che laureati C’è ancora chi non sa leggere (Di venerdì 21 maggio 2021) Quasi 1800 persone non sanno leggere né scrivere, 17mila non hanno alcun titolo di studio - Quasi la metà della popolazione non è andata oltre la terza media, il 16,7% ha solo la quinta elementare Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 maggio 2021) Quasi 1800 persone non sannoné scrivere, 17mila non hanno alcun titolo di studio - Quasi la metà della popolazione non è andata oltre la terza media, il 16,7% ha solo la quinta elementare

Advertising

dayliasupporter : @Betty36174919 A me sembra più zona Lago di Como, ma comunque ovunque sia è un posto bellissimo, la pace dei sensi - SusiBallabio78 : @Cohen60210686 Mi sembra più zona como - Mousse81 : È presto per dirlo, ma così a occhio nella prossima stagione potrebbe essere più facile salvarsi in serie A che sal… - paoloigna1 : Non più referendum unilaterale ma richiesta di un referendum concordato sul modello scozzese. Avrà successo questo… - ConcilFlavio : -

Ultime Notizie dalla rete : Como più Caserta in pillole prima di Ternana - Perugia ...che ci siano sfottò e rivalità e che i tifosi ternani dicano che la loro squadra è troppo più forte ... La pausa non ha inciso La pausa di due settimane tra la partita col Como e il derby non ha inciso ...

Tremezzina, la barca si rovescia Velisti soccorsi dalla Navigazione - Cronaca, Bellagio Sempre la Navigazione lago di Como ha fatto sapere che "il catamarano ha proseguito la corsa prevista (la corsa "SR124", ndr.) con circa 15 minuti di ritardo". Ritardo più che giustificato visto l'...

Bellezza: sesso, successo e felicità, il 'ritocco' per ogni esigenza latinaoggi.eu ...che ci siano sfottò e rivalità e che i tifosi ternani dicano che la loro squadra è troppoforte ... La pausa non ha inciso La pausa di due settimane tra la partita cole il derby non ha inciso ...Sempre la Navigazione lago diha fatto sapere che "il catamarano ha proseguito la corsa prevista (la corsa "SR124", ndr.) con circa 15 minuti di ritardo". Ritardoche giustificato visto l'...