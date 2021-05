The Last of Us Parte 2 è stato aggiornato per PS5 e noi l'abbiamo testato - analisi tecnica (Di giovedì 20 maggio 2021) The Last of Us Part 2 ha finalmente ricevuto il tanto atteso aggiornamento per PlayStation 5 a 11 mesi dal giorno in cui l'epico sequel di Naughty Dog è stato lanciato su PS4 e Pro. Si tratta di una patch gratuita da 299MB (la versione 1.08) che aggiorna automaticamente la versione PlayStation 4, offrendo agli utenti PS5 la possibilità di giocare a 60 frame al secondo. abbiamo potuto provare la patch per una settimana in modo da testare e ri-testare ampiamente il titolo dall'inizio alla fine. È una release interessante: The Last of Us Part 2 è uno dei titoli tecnicamente più ambiziosi mai prodotti per PlayStation 4 e ci siamo chiesti come avrebbe funzionato questo tipo di patch sotto il profilo delle prestazioni. Dopotutto, non importa come la pensiate sul gioco, si tratta di un risultato tecnico ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Theof Us Part 2 ha finalmente ricevuto il tanto atteso aggiornamento per PlayStation 5 a 11 mesi dal giorno in cui l'epico sequel di Naughty Dog èlanciato su PS4 e Pro. Si tratta di una patch gratuita da 299MB (la versione 1.08) che aggiorna automaticamente la versione PlayStation 4, offrendo agli utenti PS5 la possibilità di giocare a 60 frame al secondo.potuto provare la patch per una settimana in modo da testare e ri-testare ampiamente il titolo dall'inizio alla fine. È una release interessante: Theof Us Part 2 è uno dei titolimente più ambiziosi mai prodotti per PlayStation 4 e ci siamo chiesti come avrebbe funzionato questo tipo di patch sotto il profilo delle prestazioni. Dopotutto, non importa come la pensiate sul gioco, si tratta di un risultato tecnico ...

