(Di giovedì 20 maggio 2021) Il titolo per PS5 dedicato aisi arricchisce con nuove skin. Asarà infattiildiinA BigSony è molto affezionata ai suoi brand. Ne testimoniano i numerosi riferimenti intertestuali presenti in diversi titoli in esclusiva PlayStation. Oggi Sony ha annunciato l’arrivo deldiall’interno diA Big. Il titolo, uscito lo scorso novembre, è a tutti gli effetti una nuova versione degli storici capitoli iniziati con Little Big Planet per PS3. Qui ritroviamo la classica struttura platform questa volta però in 3D invece che 2.5D.A Big: in arrivo il nuovo ...

Advertising

tuttoteKit : Sackboy A Big Adventure: disponibile a breve il costume di #Returnal #PS4 #PS5 #SackboyABigAdventure #Sony #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Sackboy Big

vigamusmagazine

Su PS5 , alcuni dei giochi che parteciperanno all'iniziativa saranno: Demon's Souls Marvel's Spider - Man: Miles Morales Marvel's Spider - Man: Miles Morales Ultimate Edition: AAdventure ...Ecco l'elenco completo: Death Stranding Ghost of Tsushima Marvel's Spider - Man: Miles Morales (PS4) Predator: Hunting Grounds: AAdventure (PS4) The Last of Us Part II Demon's Souls (PS5)...Il titolo dedicato ai Sackboy si arricchisce con nuove skin. A breve sarà disponibile il costume di Returnal in Sackboy A Big Adventure.Media Molecule potrebbe potenzialmente lavorare a un nuovo gioco multiplayer per PlayStation 5. Secondo la pagina ufficiale, lo studio è alla ricerca di un produttore senior da un paio di mesi "per sp ...