Rimborsi spese arbitri, la Procura federale apre un'indagine

La Procura federale ha aperto un'indagine sulle presunte alterazioni dei Rimborsi spese nel settore arbitrale La Procura della FIGC vuole fare chiarezza sulle presunte alterazioni dei Rimborsi spese nel settore arbitrale. Come riporta l'ANSA, i pm federali sarebbero ormai a lavoro da un mese e la conclusione delle loro indagini sarebbe attesa a breve. A seguito di una segnalazione e in accordo con l'Associazione Italiana arbitri, la FIGC si è subito attivata facendo partire un'indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione dei Rimborsi a qualsiasi livello di arbitraggio.

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsi spese Figc, indagine sui rimborsi spese agli arbitri ROMA - La Procura federale della Figc è al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale . La Figc si è subito attivata a seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell'Aia, portando avanti un'indagine interna ad ampio spettro per ...

