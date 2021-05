Quirinale: Draghi, 'improprio discutere del Capo dello Stato in carica' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Trovo estremamente improprio, per essere gentile, che si discuta del Capo dello Stato quando è in carica. L'unico autorizzato a parlare del Capo dello Stato è il presidente della Repubblica". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Trovo estremamente, per essere gentile, che si discuta delquando è in. L'unico autorizzato a parlare delè il presidente della Repubblica". Così il premier Marioin conferenza stampa.

