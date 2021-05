Migranti, Letta: “L’Europa è indietro, serve un cambiamento” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Chiediamo in maniera forte un cambiamento delle politiche europee, un rafforzamento delle politiche di safe and rescue e che ci sia una maggiore capacità da parte dei Paesi europei di partecipare alla condivisione delle rilocalizzazioni”. Così il segretario del Partito democratico oggi a margine di un incontro a Bruxelles con l’Alto rappresentate Ue per la politica estera Josep Borrell. alp/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) “Chiediamo in maniera forte undelle politiche europee, un rafforzamento delle politiche di safe and rescue e che ci sia una maggiore capacità da parte dei Paesi europei di partecipare alla condivisione delle rilocalizzazioni”. Così il segretario del Partito democratico oggi a margine di un incontro a Bruxelles con l’Alto rappresentate Ue per la politica estera Josep Borrell. alp/sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

Agenzia_Ansa : Enrico Letta, sui migranti il voto all'unanimità è una disgrazia per la Ue #ANSA - CorriereCitta : Migranti, Letta: “L’Europa è indietro, serve un cambiamento” - mlpedo1 : RT @Agenzia_Ansa: Enrico Letta, sui migranti il voto all'unanimità è una disgrazia per la Ue #ANSA - PieraBelfanti : Letta da Bruxelles: 'Sui migranti la Ue vada avanti senza Polonia e Ungheria' - LucaAterini : RT @Agenzia_Ansa: Enrico Letta, sui migranti il voto all'unanimità è una disgrazia per la Ue #ANSA -