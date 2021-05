Maradona, si aggravano i capi d'accusa per i 7 indagati: c'è il dolo (Di giovedì 20 maggio 2021) Si complica ulteriormente la posizione dei sette indagati per la morte di Diego Armando Maradona , avvenuta lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardiorespiratorio. Sulla base delle prove ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 maggio 2021) Si complica ulteriormente la posizione dei setteper la morte di Diego Armando, avvenuta lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardiorespiratorio. Sulla base delle prove ...

Ultime Notizie dalla rete : Maradona aggravano Maradona, si aggravano i capi d'accusa per i 7 indagati: c'è il dolo Si complica ulteriormente la posizione dei sette indagati per la morte di Diego Armando Maradona , avvenuta lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardiorespiratorio. Sulla base delle prove raccolte, la Procura di San Isidro ha infatti deciso di cambiare il capo d'imputazione nei ...

