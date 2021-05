Lo scatto del bambino che pulisce del sangue dal pavimento non c’entra con Gaza (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 16 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un bambino pulire con una scopa il pavimento sporco di una sostanza liquida di colore rosso e, stando ad alcuni utenti, si tratterebbe di sangue. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «So bene che questa immagine è molto forte, ma la pubblico perchè tutti sappiano il genocidio che sta avvenendo in queste ore sulla Striscia di Gaza!!! Il mondo deve agire immediatamente per fermare tutto questo. La vita ha un valore…anche per questo bambino che pulisce sangue». Il riferimento è al conflitto in corso tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza, dopo un’escalation partita lo scorso 10 maggio che ha ... Leggi su facta.news (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 16 maggio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra unpulire con una scopa ilsporco di una sostanza liquida di colore rosso e, stando ad alcuni utenti, si tratterebbe di. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «So bene che questa immagine è molto forte, ma la pubblico perchè tutti sappiano il genocidio che sta avvenendo in queste ore sulla Striscia di!!! Il mondo deve agire immediatamente per fermare tutto questo. La vita ha un valore…anche per questoche». Il riferimento è al conflitto in corso tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di, dopo un’escalation partita lo scorso 10 maggio che ha ...

Advertising

KDiabl0 : @mkersofficial @Lollo_R6 @AquiR6S @SashaR6_ @Scatto__ @Gemini_R6 Siete stati fantastici, sono fiero di essere itali… - skipper_66 : @TBarazzo @LucaBallabio1 @sarabanda_ Credo che invece quel sistema elettorale avrebbe consentito stabilità e chiare… - salvatrash1 : serena marchese che condivide uno scatto del suo can can subito dopo quello di gemma galgani perchè il mondo della… - Pietro_Praglio : @scatto_da_fermo La difesa del Santa Fe è stata una roba imbarazzante. - haganeya01 : RT @Turismoromaweb: Santa Francesca Romana è un elemento caratteristico di ogni panorama del Foro Romano. In questo scatto originale, invec… -

Ultime Notizie dalla rete : scatto del The Batman, Robert Pattinson e l'Enigmista in una nuova Le immagini del calendario del film hanno svelato il "volto" dell'Enigmista , per così dire. Nello scatto questi indossa la maschera, così da svelare al pubblico in che modo sarà adattato. L'attore ...

Maiori. Scoperta trappola per cinghiali: scatta il sequestro, 1 denunciato ... composta da una capiente cisterna in plastica sormontata da una botola a scatto. I militari hanno quindi avviato attività di indagine ed osservazione al fine di individuare gli autori del reato ed ...

Mattak e lo scatto d'orgoglio del Ti-rap Corriere del Ticino Barbara D’Urso, gli scatti di Oggi: in compagnia di amici e del presunto fidanzato? Da quanto immortalato dal settimanale Oggi e dichiarato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, Barbara D'Urso non sarebbe affatto single. Da sempre ...

Primavera a Porto Miggiano: le margherite sulla baia azzurra PORTO MIGGIANO (Santa Maria di Leuca) - Lo scatto di un lettore a Porto Miggiano di Santa Cesarea Terme. Ce lo manda Emanuele Foscarini. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si ...

Le immaginicalendariofilm hanno svelato il "volto" dell'Enigmista , per così dire. Nelloquesti indossa la maschera, così da svelare al pubblico in che modo sarà adattato. L'attore ...... composta da una capiente cisterna in plastica sormontata da una botola a. I militari hanno quindi avviato attività di indagine ed osservazione al fine di individuare gli autorireato ed ...Da quanto immortalato dal settimanale Oggi e dichiarato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, Barbara D'Urso non sarebbe affatto single. Da sempre ...PORTO MIGGIANO (Santa Maria di Leuca) - Lo scatto di un lettore a Porto Miggiano di Santa Cesarea Terme. Ce lo manda Emanuele Foscarini. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si ...