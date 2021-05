Inter, arriva il finanziamento: chiusa l’operazione da 275 milioni con Oaktree (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Inter e le sue casse possono tirare un sospiro di sollievo: il presidente Steven Zhang ha ufficializzato la chiusura dell’accordo con il fondo americano Oaktree per un finanziamento da 275 milioni di euro attraverso Great Horizon, la controllata attraverso cui il gruppo Suning possiede la maggioranza del club con il 68,55% delle azioni. Soldi freschi che permetteranno al club nerazzurro di saldare gli oneri, tra cui il pagamento degli stipendi. La stessa società ha fatto sapere in un comunicato che l’accordo è stato chiuso “a seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto”. Con questo finanziamento, Suning ha fatto inoltre sapere che “continuerà a sostenere” l’Inter “con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) L’e le sue casse possono tirare un sospiro di sollievo: il presidente Steven Zhang ha ufficializzato la chiusura dell’accordo con il fondo americanoper unda 275di euro attraverso Great Horizon, la controllata attraverso cui il gruppo Suning possiede la maggioranza del club con il 68,55% delle azioni. Soldi freschi che permetteranno al club nerazzurro di saldare gli oneri, tra cui il pagamento degli stipendi. La stessa società ha fatto sapere in un comunicato che l’accordo è stato chiuso “a seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto”. Con questo, Suning ha fatto inoltre sapere che “continuerà a sostenere” l’“con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse ...

