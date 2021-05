Intelligenza artificiale a caccia di fiducia. Ecco la ricetta IBM (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Intelligenza artificiale (IA) è sempre più vista come una tecnologia rivoluzionaria, che trasformerà il modo in cui le aziende operano, ma alcuni aspetti ne frenano ancora l’adozione. È uno dei risultati che emergono dallo studio “Global AI Adoption Index 2021” di IBM, condotto da Morning Consult in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Secondo la ricerca, più di un terzo (36%) dei professionisti IT ha riferito che la propria azienda ha accelerato il rollout dell’IA come diretta conseguenza della pandemia. Tuttavia, solo il 27% ha affermato che l’organizzazione di appartenenza ha effettivamente impegnato l’IA per il proprio business. Un ulteriore 44% degli intervistati ha riportato che la propria azienda sta attivamente esplorando l’uso dell’IA per le proprie attività. In particolare, il 42% dei professionisti IT italiani riferisce che la ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 maggio 2021) L’(IA) è sempre più vista come una tecnologia rivoluzionaria, che trasformerà il modo in cui le aziende operano, ma alcuni aspetti ne frenano ancora l’adozione. È uno dei risultati che emergono dallo studio “Global AI Adoption Index 2021” di IBM, condotto da Morning Consult in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Secondo la ricerca, più di un terzo (36%) dei professionisti IT ha riferito che la propria azienda ha accelerato il rollout dell’IA come diretta conseguenza della pandemia. Tuttavia, solo il 27% ha affermato che l’organizzazione di appartenenza ha effettivamente impegnato l’IA per il proprio business. Un ulteriore 44% degli intervistati ha riportato che la propria azienda sta attivamente esplorando l’uso dell’IA per le proprie attività. In particolare, il 42% dei professionisti IT italiani riferisce che la ...

