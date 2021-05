Il sostegni bis dà inizio al corteggiamento bis a Manfredi

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Secondo giro di valzer, musica maestro. “Con il decretobis, il Governo sceglie di aiutare famiglie, imprese, attività commerciali, di supportare sanità, scuola, cultura ed anche enti locali. Sono previsti infatti 500 milioni di euro per i comuni in difficoltà finanziarie. Questa è solo una prima risposta alle esigenze e alle difficoltà che il Comune di Napoli eredita dopo anni di scelleratezze amministrative, incompetenze e improvvisazioni gestionali”. Marco Sarracino, il segretario del Pd Napoli, commenta così le ultime dal Parlamento: ricominciando ila Gaetano, l’ex rettore della Federico II che l’altro giorno ha detto no “per ora” alla candidatura a sindaco che gli hanno offerto il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle.ha relegato la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I ristori a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. E' quanto e… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #20maggio: mercati, il giorno nero delle #criptovalute.… - AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - franser_real : Il premier Draghi illustra i dettagli del dl Sostegni bis - RobertoFantoni1 : RT @ilriformista: Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e non pren… -

Ultime Notizie dalla rete : sostegni bis

Nella versione definitiva del decreto, approvata oggi dal Consiglio dei ministri , non c'è la proroga e l'innalzamento degli incentivi fiscali , che rimangono quindi quelli disegnati dal ...Non entra neanche nel dlla cessione del credito d'imposta per le imprese che investono in innovazione , nell'ambito del piano Transizione 4.0, dopo esser stata già stralciata dal maxiemendamento del Dl. ...Finanza.com è una testata giornalistica registrata. Registrazione tribunale di Milano n. 829 del 26/11/2004 © Finanza.com 1999-2020 \| T-Mediahouse - P. IVA 06933670967 ...Milano, 20 mag. (askanews) - Il decreto sostegni bis stanzia per la prima volta un fondo per la ricerca di base. 'Si chiamerà fondo italiano per ...