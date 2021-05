Frittelle con pomodori secchi e speck | Per un aperitivo sfizioso

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021)con, si preparano senza alcuna difficoltà e in poco tempo, dovete solo far lievitare l’impasto così lesaranno soffici.conRicettasprintEcco l’antipasto perfetto da servire da servire se avete ospiti, un finger food. Sono delleinsolite dalle classiche, infatti si preparano con. Una ricetta perfetta da gustare in compagnia, magari accompagnate con delle salse particolari così da renderle ancora più gustose.. Non vi resta che scoprire come poter preparare la nostra ricetta sprint! Potrebbe interessarti anche questa ricetta: Fagottini ripieni di pomodoro e mozzarella Per una cena ...