F1, perché la Ferrari va così bene a Montecarlo. I segreti di un feeling inatteso (Di giovedì 20 maggio 2021) Già questa mattina a Montecarlo la Ferrari ha destato qualche attenzione. Carlos Sainz ha infatti realizzato il secondo tempo nella FP1, senza però utilizzare le gomme soft montate dalla Red Bull di Sergio Perez. Nel pomeriggio, invece, quando tutti hanno utilizzato la mescola morbida, le Rosse hanno sbaragliato la concorrenza in termini di velocità pura. Charles Leclerc ha rifilato quasi 4 decimi ai duellanti per il Mondiale Lewis Hamilton e Max Verstappen. Al tempo stesso, Carlos Sainz ha lasciato sul piatto solo 112 millesimi al compagno di squadra, infliggendo a sua volta un distacco non banale al trentaseienne britannico e al ventiquattrenne olandese. Si tratta di un risultato assolutamente clamoroso, perché nessuno avrebbe mai creduto che la SF21 potesse risultare così competitiva per le strade del Principato. Si ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Già questa mattina alaha destato qualche attenzione. Carlos Sainz ha infatti realizzato il secondo tempo nella FP1, senza però utilizzare le gomme soft montate dalla Red Bull di Sergio Perez. Nel pomeriggio, invece, quando tutti hanno utilizzato la mescola morbida, le Rosse hanno sbaragliato la concorrenza in termini di velocità pura. Charles Leclerc ha rifilato quasi 4 decimi ai duellanti per il Mondiale Lewis Hamilton e Max Verstappen. Al tempo stesso, Carlos Sainz ha lasciato sul piatto solo 112 millesimi al compagno di squadra, infliggendo a sua volta un distacco non banale al trentaseienne britannico e al ventiquattrenne olandese. Si tratta di un risultato assolutamente clamoroso,nessuno avrebbe mai creduto che la SF21 potesse risultarecompetitiva per le strade del Principato. Si ...

