Esplosione in una palazzina. Si cercano persone tra le macerie (Di giovedì 20 maggio 2021) A volte le tragedie accadono, stamattina 20 maggio una forte Esplosione ha scosso un piccolo paesino, il Borgo di Dudda, una frazione di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, dove è crollato un edificio a causa di una fuga di gas, travolgendo una coppia. La segnalazione dei vicini I due, originari di Prato, a quanto si apprende dalle prime notizie, erano giunti sul posto questa mattina per verificare la segnalazione dei vicini i quali lamentavano un forte odore di gas; la casa era disabitata, acquistata da poco per trascorrervi la pensione. Leggiamo su Repubblica: Avevano comprato quella casa colonica in una frazione di Greve in Chianti, per trasferirsi dopo anni che abitavano a Prato: lui era appena andato in pensione, lei ci sarebbe andata poco dopo. Avevano fatto dei lavori nella nuova casa e appena preso lì la residenza. Stamattina alle 8,20 ...

