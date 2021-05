DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE | Nibali guadagna 7? in classifica! Ciccone attacca! Vendrame vince

(Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI:7? L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI 17.43 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, approfondimenti, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 17.38 La nuova classifica generale del: 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 48:29:23 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:453 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50 7 7 – EVENEPOEL Remco ...

D'ITALIA 2021: ANDREA VENDRAME HA VINTO LA 12TAPPA Andrea Vendrame ha vinto la dodicesima tappa Siena - Bagno di Romagna deld'Italia 2021 , il corridore veneto della Ag2R Citroen ha ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2021 17.22 Andrea Vendrame ha vinto la prima tappa della carriera al Giro d'Italia. Chissà che ora, a 26 anni, la sua carrie ...