DIRETTA F1 | GP Montecarlo 2021 LIVE | 1° Leclerc | 2° Sainz! Due Ferrari davanti | classifica dei tempi

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP2: DUE! RISULTATI EFP2: 1°, 2°LA CRONACA DELLE FP1 DEL GP DI MONACO 16.09 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronache, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo e appuntamento a sabato per FP3 e qualifiche. 16.06 Per quanto riguarda Red Bull e Mercedes, per il momento sembrano su unllo equivalente, con una leggera preferenza per la scuderia austriaca. 16.04 Ecco forse i distacchi non devono illudere. Impensabile credere che Red Bull e Mercedes siano veramente a 4 decimi dalla. ...