Diplomazia tedesca a Tel Aviv | sicurezza Israele non negoziabile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diplomazia tedesca

askanews

Il capo della, Heiko Maas, è volato a Tel Aviv per incontrare il suo omologo Gabi Ashkenazi ed esprimere solidarietà a Israele, lanciando allo stesso tempo un appello per la tregua tra lo Stato ...Assieme ai colleghi di Repubblica Ceca e Slovacchia, il capo dellavedrà il premier dello Stato ebraico, il presidente Reuven Rivlin e il ministro della Difesa Benny Gantz. Berlino ...Roma, 20 mag. (askanews) - Il capo della diplomazia tedesca, Heiko Maas, è volato a Tel Aviv per incontrare il suo omologo Gabi Ashkenazi ...Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha ribadito il sostegno della Germania alla soluzione dei due Stati per la questione ...