Covid all’Eurovision Song Contest: positivi il vincitore in carica Duncan Laurence e la band islandese in gara (Di giovedì 20 maggio 2021) Duncan Laurence, Eurovision Song Contest Il Covid colpisce all’Eurovision Song Contest. E’ notizia dell’ultima ora che Duncan Laurence, campione in carica della manifestazione canora che avrebbe dovuto premiare i vincitori dell’edizione 2021, è risultato positivo al virus. A causa del periodo di isolamento minimo di 7 giorni, l’artista dei Paesi Bassi non potrà esibirsi né presenziare all’Ahoy Arena di Rotterdam. E altrettanto non potranno fare i Daði og Gagnamagnið, la band islandese in gara quest’anno. Gli artisti dell’Islanda, che già erano in quarantena da domenica, non saranno sul palco a causa della positività al ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 maggio 2021), EurovisionIlcolpisce. E’ notizia dell’ultima ora che, campione indella manifestazione canora che avrebbe dovuto premiare i vincitori dell’edizione 2021, è risultato positivo al virus. A causa del periodo di isolamento minimo di 7 giorni, l’artista dei Paesi Bassi non potrà esibirsi né presenziare all’Ahoy Arena di Rotterdam. E altrettanto non potranno fare i Daði og Gagnamagnið, lainquest’anno. Gli artisti dell’Islanda, che già erano in quarantena da domenica, non saranno sul palco a causa dellatà al ...

Advertising

mariac_elvano : Io che spero non ci siano altri casi di covid all'#Eurovision2021: - viaonmars : Io comunque di questo passo me la farei qualche domandina sull'efficacia dei protocolli che stanno attuando all'Eurovision contro il covid ?? - TheUkYana : Parteciparono a numerosi festival nazionali e internazionali (Koktebel Jazz, The Country of Dreams, Gogolfest) in P… - melecotte : Non saprei come spiegare alle persone fuori da Twitter che sto male perché un gruppo che tifo all'Eurovision ha il… - MThemeatball : che comunque per me anche Fai Rumore avrebbe potuto classificarsi alta (se non vincere) all'Eurovision!?? Un po' robbed anche dal covid ?? -