Atp Ginevra 2021, il montepremi e il prize money con Roger Federer (Di giovedì 20 maggio 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Ginevra 2021, torneo in programma dal 16 al 22 maggio. Roger Federer fa il suo ritorno in campo sulla terra rossa, dopo aver presenziato nel torneo di Doha dove è stato eliminato ai quarti di finale. Lo svizzero sarà la prima testa di serie nel torneo di casa: cresce l’attesa per rivederlo in campo. E’ di 419.470 euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Esattamente 5.415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: €21.000 (90 ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 maggio.fa il suo ritorno in campo sulla terra rossa, dopo aver presenziato nel torneo di Doha dove è stato eliminato ai quarti di finale. Lo svizzero sarà la prima testa di serie nel torneo di casa: cresce l’attesa per rivederlo in campo. E’ di 419.470 euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Esattamente 5.415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: €21.000 (90 ...

