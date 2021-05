Wijnaldum ed il segnale forte che Zhang deve a Conte

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 19 maggio 2021)discutono di futuro: più passa il tempo, più si addensano le ombre. Serve un colpo allaper far tornare il sereno C’è una classifica che il portale specializzato transfermarkt.it stila: quella dei parametri zero incolonnati in base al valore del loro cartellino. Al primo posto c’è inevitabilmente Leo Messi, seguito da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.