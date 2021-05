Vaccinazione ai turisti: patto di reciprocità tra Liguria e Piemonte (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il generale Figliuolo ha chiesto alle Regioni di concentrasi soltanto sugli over 60 Ma Toti e Cirio, con Zaia, insistono. Resta il rebus delle dosi in più da consegnare Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il generale Figliuolo ha chiesto alle Regioni di concentrasi soltanto sugli over 60 Ma Toti e Cirio, con Zaia, insistono. Resta il rebus delle dosi in più da consegnare

Advertising

ilTorineseNews : Piemonte – Liguria, Cirio e Toti ipotizzano la vaccinazione dei turisti - GHERARDIMAURO1 : RT @rtl1025: ?? l presidente della Regione Liguria @GiovanniToti sabato a Torino incontrerà il presidente della Regione Piemonte @Alberto_Ci… - rtl1025 : ?? l presidente della Regione Liguria @GiovanniToti sabato a Torino incontrerà il presidente della Regione Piemonte… - stelviogauzzi : RT @confartigianato: #Dati #SuMisura: #TURISMO #Italia prima in #Europa per numero di presenze turistiche nei mesi estivi: 912 mln di visi… - NewSicilia : Anche per ragazzi maturandi scatterà presto un piano di vaccinazione che consentirà loro di affrontare gli esami se… -