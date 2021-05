Speranza: il 28 maggio ok dell’Ema a Pfizer per i ragazzi dai 12 ai 15 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) «È un fatto molto importante perchè vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 maggio 2021) «È un fatto molto importante perchè vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico».

