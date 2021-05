Skyrim | il cosplay di Aela la Cacciatrice di Jessica Nigri è da fus ro dah! – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Vediamointerpretarelain un riuscito, un personaggio molto amato di The Elder Scrolls V:.. The Elder Scrolls V:continua a essere un gioco molto amato, nonostante gli anni dalla pubblicazione, come dimostra questodilarealizzato dalla sempre impeccabile, la regina delleer. Come sempreha curato ogni dettaglio del costume, che appare identico a quello del personaggio originale. tra corpetto e stivali di pelle, trucco e dettagli delle corazza. Davvero un ottimo lavoro, poco da dire, magnificato anche dalle ottime foto, ...