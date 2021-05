Scudetto Sampdoria, Lanna: «Vivo l’emozione tutti i giorni» (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex calciatore della Sampdoria, Marco Lanna, ricorda lo storico Scudetto blucerchiato di 30 anni fa: ecco le seu dichiarazioni Marco Lanna, ex calciatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Sampnews24.com nel giorno del trentesimo anniversario dello Scudetto blucerchiato. Le sue parole. EMOZIONE – «Io l’emozione dello Scudetto la Vivo tutti i giorni, essendo di Genova. Ogni giorno incontro qualcuno che mi ricorda i bei tempi. Oggi è un momento particolare ovviamente. Ho già ricevuto tanti messaggi di auguri per la giornata. Le persone che non senti tutti i giorni, Sampdoriani veri, ricordano lo Scudetto, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex calciatore della, Marco, ricorda lo storicoblucerchiato di 30 anni fa: ecco le seu dichiarazioni Marco, ex calciatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Sampnews24.com nel giorno del trentesimo anniversario delloblucerchiato. Le sue parole. EMOZIONE – «Iodellola, essendo di Genova. Ogni giorno incontro qualcuno che mi ricorda i bei tempi. Oggi è un momento particolare ovviamente. Ho già ricevuto tanti messaggi di auguri per la giornata. Le persone che non sentini veri, ricordano lo, ...

